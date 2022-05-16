يدعم 11 لغة… روبوت لتوجيه الحجاج بكيفية أداء المناسك





أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية توفير روبوت لتوجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك في المسجد الحرام بمدينة مكة، يمكنه التعامل مع السائلين بـ 11 لغة.

وقالت “شؤون الحرمين” في بيان إن الروبوت “يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد”.

وأضافت أن الروبوت التوجيهي الجديد يدعم 11 لغة هي العربية، الإنجليزية، الروسية، الفرنسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، والهوسا (تتحدثها بعض دول أفريقيا).

ويحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة، تعمل باللمس (تاتش) “يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي”.

ويعمل الروبوت بنظام “واي فاي” وبسرعة 5 غيغا هرتز تمكن من انتقال سريع وعالي للبيانات، ويحتوي على 4 عجلات “مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالي في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت”.

ورفعت المملكة العربية السعودية عدد الحجاج في الموسم القريب إلى مليون حاج من داخل السعودية وخارجها.

وتم تخصيص حج هذا العام لمن هم دون 65 عاما، مع حصولهم على الجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة لدى السعودية. ويقدم الحجاج نتيجة فحص PCR لم تمر عليها أكثر من 72 ساعة إلى المملكة.

سبوتنك