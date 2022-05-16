الإرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بشمال البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في شمال البلاد البلاد ، بينما ترتفع ارتفاعاً طفيفاً في بقية أنحاء البلاد. ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء واسعة من ولاية البحر الأحمر و شمال وغرب البلاد .

وتوقعت وحدة الإنذار هطول أمطار رعدية بكادقلي ، وأمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية النيل الأزرق ، القضارف ، سنار ،جنوب النيل الأبيض ،جنوب وغرب كردفان وولايات دارفور الكبرى.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحرار ي ، ويمر الفاصل المداري بشمال كسلا ، جنوب الخرطوم ، شمال الأبيض ، ودمدني ، الفاشروالجنينة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا فى كل من بورتسودان،عطبرة ، شندي وكسلا ، ويتعرض وادى حلفا ، حلايب شلاتين ، أبوحمد ، دنقلا والخرطوم لأتربة مثارة، فيما تنشط حركة الرياح فى كريمة ، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من الدويم ، ودمدني ،حلفا الجديدة ، الفاشر، سنار، الأبيض ،كوستي أم بنين ،أبونعامة والنهود.

وتوقعت وحدة الإنذار أن يتعرض الطقس لزخات خلال فترة الليل في كل من القضارف ، الجنينة ، زالنجي ، نيالا ،الضعين وبابنوسة ، ويتعرض لزخات نهارية في رشاد والدمازين.

سونا