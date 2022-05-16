أطباء السودان تعلن حصيلة إصابات جديدة





وفق التعميم الصحفي، الذي أطلع عليه”باج نيوز”.

أعلنت لجنة أطباء السودان عن 12 إصابة في مليونية الرابع عشر من مايو الأخيرة.

وقالت اللجنة بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّ من بين الإصابات 4 حالات إصابة بطلق ناريّ متناثر ـ مرجّح أنّه بسلاح خرطوش، وإصابة في العين بعبوّة غاز مسيل للدموع، و3 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاج البرهان في الخامس والعشرين من مايو.

باج نيوز