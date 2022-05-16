الأسواق .. وفرة في المعروض وارتفاع في الأسعار





كشفت جولة (المصادر) في عدد من أسواق ولاية الخرطوم عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار كافة، خاصة الخضر والفاكهة واللحوم، مع وفرة كبيرة في المعروض من الخضر وإحجام عام من المواطنين من الشراء، وشكا عدد من التجار في السوق المركزي الخرطوم من ضعف في القوة الشرائية وركود كبير في حركة البيع والشراء وشبه انعدام لشراء الفواكه بعد انتهاء شهر رمضان المعظم، فيما شكا تجار آخرون من تلف كميات من الخضر والفاكهة وتكبَّدوا خسائر كبيرة جراء تلف المحصول في أيديهم بسبب الركود العام الذي يشهده السوق في هذه الفترة.

وقال تاجر اللحوم، قدورة الطيب: إن كيلو العجالي بلغ (2400) جنيه، بدلاً عن (2200) جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الضان (3000 ) ألف جنيه، واللحم البقري الصافية (2800) جنيه، أما سعر اللحمة المفرومة (3000) ألف جنيه، وكيلو الصافي –أيضاً- بلغ (3000) جنيه، متوقعاً انخفاص أسعار اللحوم في الفترة المقبلة. ولفت الطيب، إلى الكساد الكبير في حركة البيع والشراء.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

وفي ذات السياق، أشار تاجر اللحوم البيضاء مدثر آدم، إلى استقرار أسعار اللحوم البيضاء منذ نهاية شعر رمضان، واستقر سعر كيلو الفراخ عند (1600) جنيه، وأن سعر طبق البيض يتراوح مابين( 2700 __ 2500) جنيه، حسب الحجم، وأشار إلى الإقبال الكبير على شراء اللحوم البيضاء وعزوف عن شراء البيض، وأكد بوجود مشاكل كبيرة تواجه القطاع: منها الارتفاع الجنوني للأسعار بالنسبة للمستهلك، ورتفاع تكاليف الترحيل.

ارتفاع سعر البصل

وقفت الجولة في (ملجة البصل) والتقينا بالتاجر أحمد سعيد، الذي أكَّد ارتفاع سعر البصل الأحمر والأبيض، وقال: إن الربع من البصل يبلع 1200 جنيه، بدلاً من 800 جنيه، نهاية الشهر المنصرم، حيث وصل سعر الجوال منه 18 ألف.

وأوضح تاجر الخضروات الإجمالي البشير محمد الحسن، أن سعر كيلو البصل الأبيض يبلغ (200) جنيه، في الوقت الذي سجل فيه سعر كيلو البطاطس (600) جنيه، وكيلو البامبي (1500) جنيه، وبلغ كيلو الكوسا (700) جنيه، مشيراً إلى أن ربطة الرجلة الصغيرة بـ (100) جنيه، ربطة الملوخية (200) جنيه، كيلو الجذر (700) جنيه، وربطة الجرجير الكبيرة (500) جنيه، أما الصغيرة بـ (100) جنيه، ولفت البشير، إلى أن كيلو البنجر (300) جنيه، وقطعة العجور بلغ سعرها (400) جنيه، في الوقت ذاته بلغ سعر قطعة الخس (200) جنيه، وقطَّاعي (200) جنيه، ونبَّه إلى الارتفاع في الخيار الذي وصل سعر الكيلو منه (800) جنيه، ووصل سعر كيلو الليمون (1000) جنيه، منبِّهاً إلى أن سعر كيلو الفلفلية بلغ (2000) جنيه، مسجلة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة السابقة، وبلغ كيلو الشطة الخضراء (1800) جنيه، وسعر الجوال منها (40) ألف جنيه. وشكا البشير، من عدم الإقبال الكبير على شراء الخضروات، حيث وصل لنسبة (50) % متوقعاً حدوث حراك خلال الفترة المقبلة .

ركود شديد

وبدوره كشف تاجر الفاكهة بالسوق المركزي الخرطوم أحمد السر، عن ركود شديد يضرب السوق وعزوف المواطنين عن الشراء وارتفاع كبير في أسعار الفاكهة، مشيراً إلى أن دستة البرتقال المصري بلغت (1200) جنيه، ودستة البرتقال الأخضر وارد كسلا بلغ سعره (1800) جنيه، وتراوح سعر دستة التفاح مابين (2800) جنيه، إلى (3000) ألف جنيه، فيما بلغت دستة المانجو (1500) جنيه، وكيلو الموز (400) جنيه، فيما وصل سعرالبطيخة الصغيرة بـ( 750) جنيهاً، المتوسطة (1000) جنيه، بلغ سعر الكبيرة منها (2000) جنيه، مشيراً إلى ارتفاع سعر القِريب ووصل سعر القطعة منه (250) جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو العنب ارتفاعاً كبيراً وصل إلى (4000) جنيه .

الخرطوم: سارة إبراهيم

صحيفة الصيحة