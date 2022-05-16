مطار سوداني يستقبل طائرة يقودها أصغر طيار في العالم





استقبل مطار مروي الدولي الطيار البلغاري الصغير (ماك رزر فورد) البالغ من العمر (16)عاماً والذي يقود طائرة” صغيرة صنعت خصيصاً له، يجوب بها دول العالم ليسجل الرقم القياسي في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية كأصغر طيار في العالم.

و كان في مقدمة مستقبلية إدارة المطار وإدارات، الجوازات، الجمارك ،مدرسة أجنحة السلام للطيران والإعلام. وعبر الطيار (ماك رزر) عن سعادته بحفاوة الإستقبال الذي حظي به لحظة هبوطه بمدرج مطار مروي.

ورحب مدير مطار مروي الدولي محمد صالح حسن برحلة الطيار الصغير (ماك) مؤكداً أن رحلته تمثل إضافة” كبيرة” للتعريف بالمطار في محيط مسارات الرحلات العالمية العابرة.مبيناً أن مطار مروي يشهد حالياً برنامج تدريب الطيارين عبر شركة أجنحة السلام ، فيما تشهد الفترة المقبلة إفنتاح كلية مروي لعلوم الطيران مما يدفع في عملية تطوير وتأهيل المطار. وقامت إدارة مطار مروي بتكريم الطيار ماك تقديراً وعرفانا” له.

وشملت المحطات السابقة للطيار الصغير (ماك) جمهورية مصر العربية ومن قبلها اليونان في طريق رحلته للعاصمة الكينية نيروبي قبل التوقف بمطار الخرطوم اليوم الإثنين.

صحيفة الصيحة