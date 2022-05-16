السودان…أمطار متوقّعة في 7 ولايات





الفاصل المداري يمرّ شمال كسلا، ود مدني جنوب الخرطوم وشمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

توقّعت وحدة الإنذار المبكّر هطول أمطار في القضارف، سنار، النيل الأزرق، جنوب الأبيض، جنوب كردفان، غرب كردفان، دارفور الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجويّة إلى توقّعات بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء واسعة من ولاية البحر الأحمر، شمال وغرب البلاد.

وأوضحت في الوقت ذاته، أنّ درجات الحرارة ستنخفض بشقيها العظمى والصغرى انخفاضًا في شمال البلاد، وترتفع ارتّفاعًا طفيفًا في بقية أنحاء البلاد.

باج نيوز