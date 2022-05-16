لقاء بين الآلية الثلاثية و المؤتمر الشعبي





التقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإيقادوفد من حزب المؤتمر الشعبي في إطار مرحلة المحادثات السودانية _السودانية غير المباشرة.

و قال الشعبي في بيان اطلع عليه “باج نيوز” إن رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس تحدث عن أهمية الحوار السوداني و التوافق في ظل تيسير وتسهيل الآلية الثلاثية لجهودهم بينما تحدث ممثل الاتحاد الافريقي محمد الحسن ود لباد عن أهمية تحسين شروط المناخ ليكتمل تقريب وجهات النظر حتى لا تعيق الحوار بعض الموضوعات الخلافية.

و أوضح الشعبي أنه أكد على رؤيته في تكوين المؤسسات المعنية بالفترة الانتقالية و المتمثلة في تشكيل مجلس سيادي مدني خالص برئاسة دورية بجانب تشكيل مجلس عسكري للأمن والدفاع تحت مسؤولية القيادة المدنية و مجلس وزراء مستقل وصلاحياتهما والآليات المفضية لتكوين واختيار رئيس الوزراء وحكومته والمؤسسات المتمثلة في القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية والمفوضيات.

و أشار إلى تأكيده خلال اللقاء على الاهتمام بالوضع الأمني بالبلاد، ومعاش الناس، وحقوق الإنسان، وقضايا الشباب والمرأة والحريات العامة، والحريات الصحفية والاعلامية لتهيئة البيئة السياسية للحوار.

باج نيوز