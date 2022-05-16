تمازج” تتهم (مجموعة إجرامية) باستغلال اسمها وتزوير بطاقاتها





نفت الجبهة الثالثة “تمازج”، صلتها بـ”المجموعة الإجرامية” التي وردت أسماء أعضائها في إجراءات البلاغ رقم (3258) بتاريخ 18/ 4/ 2022م، ودارت حولها الأخبار بأنها تتبع للجبهة الثالثة، وأكدت أنهم لا يتبعون لـ”تمازج” نهائياً، وتحديداً المدعو “شيشاني والذين تم ذكرهم في البلاغ والخبر”.

وقالت الجبهة في تعميم صحفي بتوقيع أمين الإعلام محمد موسى بادي، إن البطاقات التي ظهرت باسم الجبهة الثالثة تُعد تزويراً خطيراً، تقوم به بعض الجهات والمتفلتين، وهدفه محاولة تخريب عملية السلام واستغلال أجواء الانتقال السياسي لتنفيذ أجندة ذات طابع إجرامي مكشوف. وأشار إلى بيان سابق تحدثت فيه الحركة عن الأدوار السالبة لبعض الأشخاص الذين يَستغلون اسم الحركة في بعض التصرفات المخالفة والأفعال التي يحرمها القانون. وأكدت قيادة الحركة على تعاونها مع كافة الأجهزة الرسمية، حتى إنهاء كل ظواهر التزوير والأفعال الإجرامية والقضاء عليها، خصوصاً تلك التي يتم فيها استغلال اسم الحركة.

صحيفة الصيحة