الطيار مارك يكشف عن صعوبات واجهته من مروي للخرطوم





أبدى الطيار البلجيكي مارك سعادته بالاستقبال الذي حُظي به بالسودان، وقال إن هذا الأمر ترك عنده انطباع جيد عن السودانيين، مبدياً تقديره للتكريم الذي وجده بمروي والخرطوم.

واوصي أصغر طيار في العالم طلاب أكاديمية هاي لفل للطيران بالاصرار على تحقيق أهدافهم والمثابرة من أجل ذلك، مبيناً أن الطيران مجال رائع يحتاج إلى الجدية.

وأشار ماك في الإحتفال الذي تم تنظيمه له بأكاديمية هاي لفل إلى أنه واجه صعوبة كبيرة في رحلته اليوم من مطار مروي إلى مطار الخرطوم وذلك بسبب الاتربة التي أثرت على الرؤية، غير أنه أبدى سعادته بهبوطه بسلام بمطار العاصمة السودانية.

وكانت أكاديمية هاي لفل للطيران قد أبدعت في تنظيم حفل إستقبال الطيار ماك بمطار الخرطوم وبمقرها ونجحت في ترك إثر إيجابي لديه، وتعد هاي لفل من أكاديميات الطيران المُتميزة في السودان.

وعلي ذات الصعيد يقضي الكابتن ماك ليلته اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم ويغادر غداً إلى نيروبي.

الخرطوم:طيران بلدنا