شاهد بالصور.. طفل سوداني يخطف الأضواء في أسبوع المرور العربي بالخرطوم





خطف طفل سوداني بزي شرطة المرور، واضع على كتفه علامة برتبة (عميد) الأضواء في احتفال شرطة المرور العربي بالخرطوم.

وعلقت الصحافية السودانية عائشة الماجدي، عبر فيسبوك على الصورة (فعاليات أسبوع المرور العربي، شوف بالله الولد دا كارب قاشو كيف)، فيما علق مأمون الحداد (ماشاء الله تبارك الله عليه وواقف حسب اقدميتو، مافي كلام قدام ربي يحفظهم).

وشارك عدة أطفال في احتفالات شرطة مرور ولاية الخرطوم بأسبوع المرور العربي، اليوم الإثنين، وشلركت شرطة المرور مستخدمي الطريق فرحتها بتوزيع “كابات وتيشيرتات”، ويوم بلا إيصالات.

الخرطوم: (كوش نيوز)