فيديو: تكريم ماك بمطار مروي وإستقبال حافل للطيار البلجيكي بمطار الخرطوم





حُظي الطيار البلجيكي ماك باستقبال حافل بمطار الخرطوم يوم الإثنين، حيث هبطت طائرته قادمة من مطار مروي بشمال السودان، وكان في استقباله وفد من الشرطة وسلطة الطيران المدني ومطار الخرطوم واكاديمية هاي لفل.

وأشاد المهندس كمال عمر بالاستقبال الكبير، مشيراً إلى أن أصغر طيار في العالم كان سعيداً بالحفاوة، وقال إن الطيار ماك تحرك بعد وصوله إلى أكاديمية هاي لفل للاحتفال به.

شاهد…تكريم الطيار مارك بمطار مروي

مروي:طيران بلدنا

حرصت إدارة مطار مروي على تكريم أصغر طيار في العالم البلجيكي “ماك رذرفورد” البالغ من العمر ستة عشر عاماً الذي حُظي يوم الأحد باستقبال كبير عند هبوطه بمطار المدينة التي تقع بشمال السودان حيث قضي ليلته فيها وتم تكريمه بدرع، وأبدى سعادته وتقديره لحُسن الإستقبال والحفاوة.





الخرطوم:طيران بلدنا