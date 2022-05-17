شاهد بالصور.. (ظهرت بكامل مكياجها) في مشهد غريب فتاة سودانية تطل بـ(الجلابية والعمامة) الرجالية تثير موجة انتقادات على المنصات





في مشهد غريب، أطلت فتاة سودانية، مرتدية الزي التقليدي الخاص بالرجال في السودان (الجلابية والعمامة) وتحمل عصا، أثارت موجة انتقادات في أوساط رواد التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت كوش نيوز.

ووثقت عدة صورة متداولة بشكل واسع على منصات التواصل فتاة فارعة الطول بالزي التقليدي (الجلابية والعمامة) بكامل مكياجها داخل إحدى محال بيع الأقمشة بالخرطوم.

وانتقد عدد من مستخدمي وسائل التواصل، هذا التصرف المشين، مستدلين بالحديث الشريف: لعنَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ. فيما عده آخرين إهانة للزي التقليدي السوداني الرجالي.

الخرطوم: (كوش نيوز)