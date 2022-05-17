شاهد بالفيديو.. (قال الناس تعبانة) في بادرة لافتة مواطن سوداني يوزع الورود على المارّة بالخرطوم بهدف إشاعة الإيجابية





في بادرة لافتة، وثق مقطع فيديو متداول، مواطن سوداني يوزع بوكيهات الورد الطبيعي على المارّة بالخرطوم، بهدف إشاعة الروح الإيجابية والابتسامة، وفق إفادته.

وأظهر المقطع مقابلة أجريت مع المواطن الرضي، قال فيها أن السبب في ذلك أن الناس زهجانة وفترانة وتعبانه والوضع أصبح سيئاً، لذا يحاول التخفيف عنهم، بتزويدهم طاقة إيجابية، بلا مقابل مادي.

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وحصدت المبادرة آلاف التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات: (ربنا يجزيه خير، ناس مُكشّرة ومهمومة ومغمُومة، كفاية ابتسامته الصافية، في الزمن العَبُوس دا)، فيما علق أحمد المغربي: خلاني انبسط والله رغم زهجي بي الجد إيجابية.

الخرطوم: (كوش نيوز)