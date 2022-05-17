المدير العام: مصفاة الجيلي تعمل بكامل طاقتها





تَفَقّدَ عُضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر الزبير يرافقه والي الخرطوم، مصفاة الجيلي للمُشتقات البترولية، مقدِّماً التهنئة للمدير العام والعاملين بمرور (22) عاماً على انطلاقة العمل بالمحطة، وأوضح المدير العام للمصفاة أنّ المصفاة بعد الصيانة تعمل بكامل طاقتها لتوفير كل المُشتقات البترولية، مما انعكس على استقرار الإمدادات في كل أنحاء البلاد، كما تعتمد على ذاتها في توفير الكهرباء والمياه دون انقطاع لأغراض التشغيل على مدار الساعة.

وأشاد والي الخرطوم بالدور الكبير الذي قامت به المصفاة في توفير الغاز للمنازل والمخابز وأدّى إلى الاستقرار في الإمدادات وحصول المُواطن على احتياجاته من الغاز، فَضْلاً عن توافر الوقود في محطات الخدمة.

صحيفة الصيحة