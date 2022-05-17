ولاية الخرطوم تكمل إستعدادتها لانطلاقة إمتحانات شهادة الأساس الأحد القادم





أكملت ولاية الخرطوم استعدادها لانطلاق امتحانات شهادة الاساس فى ٢٢مايو الجارى

وأشاد الوالى لدى ترأسه الاجتماع الموسع الذى ضم المدير العام لوزارة التربية والتعليم الاستاذ غريب الله محمد احمد والمديرين التنفيذيين للمحليات بحضور الأمين العام للحكومة الاستاذ رابح احمد حامد ومدير عام وزارة المالية الاستاذ ابراهيم محى الدين وممثل شرطة ولاية الخرطوم اللواء صالح الله جابو أشاد بمستوى التنسيق بين الوزارة والمحليات لتهيئة مراكز الامتحانات وتوفير كافة إحتياجات المراقبين والطلاب لإنجاح عملية الامتحانات .

واستمع الاجتماع الى تقرير مفصل من مدير وزارة التربية والتعليم الاستاذ غريب الله محمد احمد الذى أوضح فيه اكتمال عملية طباعة الامتحانات والعمل على تأمينها بواسطة الجهات الامنية وقال مدير التعليم ان عدد الطلاب والطالبات الجالسين لامتحانات الاساس لهذا العام بلغ ٢٣٧ موزعين على ١٢١٧ مركز على مستوى محليات الولاية السبعة بالإضافة إلى ١٦ مركز خارج السودان وامتدح الوزير جهود وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لكافة مراحل الامتحانات واستحقاقات المراقبين والكنترول واعمال التصحيح كما اطمأن الاجتماع على الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين الامتحانات والمراكز والمخازن والاشراف على عملية الترحيل قبل وبعد الامتحان.

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