النفط تنفي تفريغ شحنة وقود طائرات غير مطابق للمواصفات





أكد مدير عام الإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والنفط المهندس الحسين أبو القاسم، أنه لم يتم تفريغ باخرة وقود طائرات غير مطابق للمواصفات.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الباخرة التي أشارت إليها جمعية حماية المستهلك والتي تحمل وقود الطائرات ما زالت خارج المربط وتنتظر دورها الروتيني في الفحص والتفريغ حسب الجدولة المسبقة للسفن، مبيناً أن الفحص الأولي قبل الشحن مُطابقٌ للمواصفات وفي انتظار الفحص الثاني قبل التفريغ، وما بين تفريغ الباخرة وتزويد الطائرات بالوقود، يمر الوقود بعددٍ من مراحل الفحص المُختلفة لضمان وصوله للطائرات مُطابقاً للمُواصفات لكونه يمر بمواعين مُختلفة من المصدر إلى المستهلك، وأكد أن هنالك لجنة تمّ تشكيلها مازالت تجري تحرياتها في ما أُثير حول البنزين غير المطابق للمواصفات، حيث تم أخذ العينات المختلفة للمعامل للتحقق من ذلك، مبيناً أن وزارة الطاقة والنفط رفضت دخول الباخرة (MTTIGRIS) ولم يتم تفريغها، بعد أن أثبتت الفحوصات المعملية بالوزارة ومصفاة الخرطوم عدم مُطابقتها للمواصفات.

وأكّد مدير عام الإمداد وتجارة النفط عدم تهاون وزارة الطاقة والنفط في التدقيق في فحص الوقود المُستورد من مصدره قبل الشحن بواسطة معمل عالمي مُحايد ومن ثَمّ يُعاد الفحص قبل التفريغ في بورتسودان بواسطة معامل الوزارة والمصفاة، وبالنسبة لوقود الطائرات يُعاد الفحص في كل مرحلة من مراحل النقل إلى أن يبلغ مطار الخرطوم وقبل تزوُّد الطائرة بالوقود يتم الفحص النهائي.

صحيفة الصيحة