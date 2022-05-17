(383) مليار جنيه تعويض لمفصولي لجنة ازالة التمكين المعادين لبنك السودان





كشف مصدر مسؤول عن مبالغ مليارية سددت للموظفين والعمال الذين اعيدوا للخدمة ببنك السودان المركزي بعد أن فصلتهم لجنة التمكين من قبل.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ(الحراك السياسي) أمس الاثنين إن محافظ بنك السودان المركزي السابق الفاتح زين العابدين اصدر قراراً بدفع استحقاقات مالية تحت مسمى (جبر الضرر) حدد بقيمة مرتب لـ(10) أشهر للعائدين الذين سبق وأن فصلتهم لجنة ازالة التمكين بقيمة (383.773.024.76) مليار جنيه (بالقديم) واوضح المصدر أن عدد الذين تسلموا هذه المبالغ (123) فرداً، لافتاً إلى ان قرار اعادتهم للخدمة لم يحمل اية اشارة لجبر الضرر واعتبره تصرفاً فردياً من المحافظ وأكد استلام كل العائدين للمبالغ المليارية على حد تعبيره.. واضاف بانهم لم يتسلموا مبالغ مالية بهذا الحجم فقط بل عادوا إلى وظائفهم السابقة في مواقع مفصلية داخل البنك وابعاد الذين تولوا مواقع لتسكين المفصولين. وكشف المصدر كذلك عن قرارات مرتقبة تسربت إلى موظفي البنك عن اتجاه لتنفيذ كشف تنقلات يشمل كل أعضاء لجنة التمكين داخل المركزي وابعاد الكوادر الثورية على حد قوله.

صحيفة الحراك السياسي