منسقية النازحين تُحذر من هجوم وشيك على مناطق بدارفور





حذر متحدث باسم النازحين من هجوم وشيك على مناطق بدارفور، بعد رصد تجمعات لعناصر مسلحة في 4 من أصل 5 ولايات في الإقليم. وقال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال، في بيان أمس الاثنين؛ إن “هناك تجمعات لمليشيات الجنجويد في مناطق ولايات وسط وغرب وجنوب وشمال دارفور”. وتوقع أن ترتكب هذه المليشيات “انتهاكات وجرائم مروعة ضد حقوق الانسان وكرامته في الأيام المقبلة في مكجر بوسط دارفور وفوربرنقا بغرب دارفور ومخيم كلمة بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور، ومناطق أخرى في الإقليم”. وكشف رجال عن مقتل النازح عبد الباسط عثمان حسين 18 عاماً، ليل الأحد، وهو طالب بجامعة زالنجي بوسط دارفور؛ على يد مسلحين حاولوا نهب هاتفه الجوال وعندما رفض تسليمه لهم أطلقوا عليه أعيرة نارية أدت إلى وفاته. وقال المتحدث إن الوضع الأمني في دارفور لا يزال يُشكل خطراً دائماً على النازحين والمدنيين في الإقليم، حيث تنشط المليشيات في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة التي تشمل القتل والاغتصاب والنهب والتشريد؛ بصورة يومية.

صحيفة الحراك السياسي