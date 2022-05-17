وزير الخارجية الإثيوبي: علاقتنا مع السودان غير جيدة





وصف نائب رئيس للوزراء الإثيوبي وزير الخارجية دمقي مكونن، اليوم، علاقة بلاده بالسودان بغير الجيدة، واتّهم الخرطوم بأنها أصبحت منطلقاً لجبهة تحرير تيغراي ضد بلاده – حسب زعمه.

وأوضح مكونن خلال تقديم وزارته تقريراً أمام مجلس النواب، أن الخرطوم استغلت الحرب في تيغراي؛ وإن الوضع ازداد سوءاً بعد أن أصبح السودان منطلقاً لجبهة تحرير تيغراي. لكنه استدرك بالقول إنه من الأفضل حل القضية سلمياً، وهناك آليات قائمة يمكنها حل الخلافات بين البلدين.

صحيفة السوداني