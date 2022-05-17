المرور تطلق مبادرة (يلا نعمر) لتجميل العاصمة وولايات البلاد المختلفة





اطلقت الإدارة العامة للمرور مبادرة (يلا نعمر) في إطار المسئولية المجتمعية التي تتبناها الإدارة لتجميل العاصمة الخرطوم وولايات البلاد المختلفة بالتنسيق مع لجان المقاومة وتعاون الجهات ذات الصلة كوزارة البنية التحتية ولاية الخرطوم ،منظمات المجتمع مدني ،المؤسسات والشركات العامة والخاصة.

وتهدف مبادرة (يلا نعمر ) التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور لترميم الطرق بالانترلوك وإزالة المعيقات والاوساخ التي تؤثر علي حركة سير المركبات إلى جانب العمل على صيانة الإشارات الضوئية وغيرها لجعل الطريق اكثر أمنا لمستخدميه وإزالة التشوهات البصرية..

جدر الاشارة أن الحملة ستبدأ عملها بالطرق الداخلية للعاصمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ولجان المقاومة بالمحليات لجعل التعمير هماً مجتمعياً وحث الجميع على إماطة الأذي عن الطريق من منطلق أن النظافة والإعمار سلوك مجتمعي وأن جمال الطرق مسئولية مجتمعية يجب أن يعمل الجميع على تحقيقها باعتبارأن المحافظة على البيئة نظيفة هو مقياس لتقدم الأمم ودليل على رقي شعبها .

سونا