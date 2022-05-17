الناطق باسم القوات المسلحة : استشهاد مواطنَيْن في اعتداء نفذه مسلحون إثيوبيون





قتل مواطنان سودانيان و أصيب آخر خلال اعتداء نفذه مسلحون إثيوبيون بمنطقة القلابات شرقي البلاد.

و أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ؛ العميد ركن نبيل عبدالله في تصريح لـ”باج نيوز” أن مسلحين إثيوبيين اعتدوا على ثلاثة مواطنين بشمال شرق القلابات صباح أمس الاثنين و هو ما نتج عنه استشهاد اثنين من المواطنين و إصابة الثالث بجراح.

و أشار نبيل إلى دفع القوات المسلحة بقوة مشتركة للبحث عن الجناة.

و أضاف “تم اسعاف المصاب و دفن الشهداء و حالياً يجري متابعة الأمر بواسطة القيادة العسكرية بالمنطقة و التواصل مع الجانب الأثيوبي”.

مجاهد طه

باج نيوز