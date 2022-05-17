وزارة الاعلام تحتسب الفنان حماده اندوكاوي





يحتسب بعد الرضى بقضاء الله وقدره السيد وزير الثقافة والاعلام والسيد وكيل الوزارة وكافة العاملين بالوزارة واهل الثقافة والفنون عند المولى سبحانه وتعالى المغفور له بإذن الله الفنان محمد يوسف (حمادة اندكاوي) الذي انتقل الي جوار ربه صباح اليوم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

كان المبدع مبشرا بالسلام وشعلة من النشاط في العمل الثقافي و أثرى الساحة الفنية بابداع لم يتوقف حتى آخر ايامه مبشرا بالسلام في دارفور . رحم الله الفنان محمد.يوسف وجزاه أفضل الجزاء بما قدم لدارفور ووطنه وجعل الجنة متقلبه ومثواه وجعل البركة في عقبه والعزاء لاسرته واهله كافة بالجنينة وجميع ارجاء السودان .

وكالة سونا