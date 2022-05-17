تعليق من “المؤتمر السوداني” بشأن حديث “خالد عمر”





قال حزب المؤتمر السوداني، إن حديث عضو المكتب السياسي بالحزب خالد عمر خلال ندوة الحزب عن الحوار مع الآلية الثلاثية “تم قصه ليعبِّر بطريقة مختلفة تماماً عن رؤية الحزب وما يريد الأستاذ خالد قوله”.

ووصفت القيادية بالحزب رهام عبيد في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، ما حدث في 25 اكتوبر بأنه انقلاب كامل الدسم، وأن موقف حزب المؤتمر السوداني منه واضح ولا يتزحزح، وأوضحت أنه لا يوجد تعارض ولا تناقض بين رؤية لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير.

وأكدت رهام عبيد أن الحوار مطلوب ولابد منه في مرحلة من مراحل العمل السياسي، لكن بعد تهيئة المناخ المناسب للحوار وتنفيذ البنود الستة التي جاءت في بيان قوى الحرية والتغيير.

صحيفة الصيحة