جراهام يدعو القنوات والإذاعات إلى تقديم محتوى ينبذ خطاب الكراهية





دعا وزير الثقافة والإعلام دكتور جراهام عبدالقادر مديري الإذعات والقنوات الخاصة والمتخصصة منها إلى تقديم محتوى ينبذ خطاب الكراهية وتقديم برامج تعمل على إدارة التنوع يحث على تقبل الأخر خاصة وان البلاد مقبلة على تحول ديمقراطي .

وقال لدى مخاطبتهم اليوم من خلال الإجتماع التفاكري بوزارة الإعلام بأن الدولة تسعى لتشجيع الإعلام الخاص بالشراكة مع الوزارة لأجل أرساء قيم المجتمع السوداني المتوارثة ، وطالب جراهام بحضور وكيل الوزارة المدراء إلى بث برامج تعمل على محاربة السلوكيات التي طرأت على المجتمع السوداني أثر الإنفتاح الإعلامي مما عمل على تبديل قيم بأخرى لم تكن موجودة سابقا من بينها تعاطي الشباب للمخدرات وظواهر النهب والخطف .

من جانبهم طرح مدراء القنوات والإذاعات الخاصة العقبات التي تواجه توصيل الرسالة الإعلامية حيث ناقش الإجتماع عقبات البث والتمويل فيما يتعلق بسداد قيمة الأقمار الناقلة في ظل وجود الجبايات المفروضة وحقوق الرعاية والإعلان إلا أنهم أبدوا تعاونهم مع الوزارة لفرد مساحة برامجية تدعو إلى رفع مستوى الوعي بتقبل الآخر ونبذ خطاب الكراهية لأجل إعادة المجتمع السوداني إلى سابق عهده .

الجدير بالذكر أن الإجتماع خرج بتوافق على أن يتم القاء مع الوزير بشكل دوري كل شهر حتى يتسنى لهم تقديم ما يدفع البلاد إلى مجتمع معافة يسوده الأمن والأستقرار.

وكالة سونا