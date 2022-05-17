شاهد بالفيديو.. البشير يتغنى طرِباً برائعة الشاعر (بطران)





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس السابق عمر البشير وهو يتغني برائعة الشاعر (مصطفى بطران)، والتي يقول مطلعها: منظر شىء بديع ما أحلى الغزل، بدر الكون على غصن البان نزل، تيه فى تيه رفل نجم الليل زها والكون احتفل، ووصفوه (بالمرهف الاحساس).

وردّد “البشير” عندما اهتز المكان بأصوات الموسيقى، وهو مبتسمًا، العديد من المقاطع التي تغنى بها عدد من نجوم الفن السوداني.



جاء ذلك خلال جلسة طرب في الخرطوم، تعود إلى العام 2017 بصحبة وزير الدفاع الأسبق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، جمعتهم مع الفنان الراحل “حمد الريح”، والموسيقار محمد الأمين، وعدد آخر من كبار الفنانين والإعلاميين.

الخرطوم: (كوش نيوز)