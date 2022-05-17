والي الخرطوم يعلن عن برنامج إسعافي لمعالجة شح المياه بالولاية





صادق الأستاذ أحمد عثمان حمزة والى الخرطوم المكلف على الاعتمادات المالية لتوفير مواد تنقية مياه الشرب.

وأكد الوالي خلال إجتماعه الثلاثاء مع مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد أحمد العجب ومعاونيه أن توفير مياه الشرب النقية تأتي على رأس سلم الأولويات

.

وقطع بأن الولاية لن تدخر وسعا في سبيل توفير المياه معلنا أن هناك إتصالات واجتماعات مكثفة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ برنامج إسعافى بدأ بتركيب 40 مضخة لمعالجة المناطق التى تواجه أوضاعاً حرجة .

وأضاف الوالي أنه يتابع بشكل لصيق ملف المياه بتذليل كافة العقبات وتوفير التمويل لبرامج الهيئه.

كما وجه الوالي بالتحرك العاجل والاستجابة لبلاغات القطوعات والسعي لمعالجتها على وجه السرعة.

الخرطوم 17-5-2022 (سونا)