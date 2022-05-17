وزير الخارجية : خبر إعادة البنك الدولي لبعض برامجه في السودان غير “دقيق





قال وزير الخارجية المكلف، السفير علي الصادق، لـ(السُّوداني) إن خبر إعادة البنك الدولي لبعض برامجه في السودان؛ وبينها برنامج ثمرات، غير “دقيق”.

وأضاف: “سفارة السودان في واشنطن اعتمدت على مصادر غير لصيقة بالملف، وبالتالي نقلت معلومات غير دقيقة”.

وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات جارية في هذا الشأن؛ ولم تصل بعد إلى الغاية المرجوة.

وكانت الخارجية أعلنت في خبر عن إخطار وزير المالية عن شروع البنك الدولي استئناف بعض برامج دعم الفقراء بينها برنامج ثمرات. وأوقف البنك جميع مشاريعه في السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر.

صحيفة السوداني