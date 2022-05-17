تحذير من خطورة وجود قطط وكلاب بمطار الخرطوم





طالب خريج الضيافة الجوية الشاب “عمر نصر الدين” سلطة الطيران المدني بمعالجة قضية القطط والكلاب بمطار الخرطوم التي أكد تشكيلها خطورة على حركة الملاحة.

وكتب على تطبيق الفيس بوك:” أعزائي في حاجه مهمه جدآ لفتت نظري وانا قادم من رحله داخليه كميه من الكلاب والطيور وانا بشباك الطائرة شايف الكلاب تجري والاخطر انها قريب من Runway كنت عايز اصور المشهد بس في لحظه الطائره اقلعت ماقدرت وكمان بقت تسك الطائرة، زمان كانت بتخاف من الصوت لكن شكلها اتعودت وعندها مضاد ضد الصوت،

لكن صراحه في إهمال شديد ولاحظت السياج كمان شبه مفتوح حتى البشر ممكن يحصلو المدرج مابالك بالحيوانات نناشد سلطه الطيران المدني بحل القضيه دي لأنها أرواح ناس ما لعبة، الله يكون في عون السودان “.

وكانت إدارة مطار الخرطوم قد نظمت حملة كبيرة لازالة الحشائش جنوب المطار، ونظافة مكب النفايات الذي يقع داخل المطار، وكان عدد من الخبراء قد حذروا من خطورة الكلاب والقطط والطيور على حركة الملاحة الجوية.

الخرطوم:طيران بلدنا