سيدة سودانية تشكو وتثير جدلاً غير مسبوق: (زوج ابنتي يتحرش بي..ينظر لي وأنا في الحمام وقام بتقبيلي وحضنني غصباً عني فماذا أفعل؟)





أثارت استشارة دفعت بها سيدة سودانية عبر إحدى القروبات المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية جدلاً غير مسبوق وصاحبتها ردود أفعال واسعة.

وبحسب ما قرأت محررة موقع النيلين فقد نشرت السيدة استشارتها على القروب الذي ينشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك وطلبت مساعدتها.

وقالت في استشارتها التي علق عليها المئات من أعضاء القروب: ( السلام عليكم ورحمة الله..والله العظيم اقول الحق ..بختصر ليكم لانو كتييير).

وبدأت سردها قائلة: (عندي بنتي متزوجة عمرها 18سنة اليومين دي واضعة ربنا يقومها بالسلامة بطفلها الثاني ..المرة دي اصروا انها تولد في شقتها ..طيب نجي للمشكلة زوجها اللي هو راجل بنتي قريب لي في العمر ..راجل أستغفر الله ربنا يهدي بقيت بكرهو شديد من حركاته دي وكل يوم ودمعي في عيني الله ينعله دنيا واخرة).

وتابعت: ( مثلا وانا في المطبخ جا مسكني من ورا صرخت بس بنتي الحمدلله نايمة خفت عليها تخش في صدمة وهي يا دوب نفسا ليها 15يوم شاكلتو وم خليت لي شي متخلف بس غير النظرات ويغمز في عينو .. الزفت إن شاء الله تنفد).

وأضافت بجسب ما نقلت محررة موقع النيلين: (اخر ما توصل إليه اشوفوا ليك بعاين لي وانا في الحمام في كسر قزاز بسيط في الباب . لمن خفت بقت اتحسبن عليه في وشو.. بس كترها جاء في المطبخ بقى يقول لي انا بحبك وكلام فارغ كتير … شاكلتو وقام اتهجم علي وباسني وحضني بالقوة لمن دفرتوا جرح رجلو ومشيت لبنتي قلت اكلمها بس خفت عليها وعلى عيالها)

وختمت السيدة استشارتها المثيرة قائلة: (احترت اعمل شنو قلت استشيركم افيدوني اعمل شنو والله تعبت من حركاتوا دي أستغفر الله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين