شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يثير غضب الآلاف بتقديمه فاصل من الرقص الفاضح على طريقة رقيص العروس ومتابعون (ليها حق النار تولع فينا)





أثار شاب سوداني غضب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية ظهوره بطريقة مثيرة للجدل خلال حفل خاص.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الشاب وهو يقدم فاصل من الرقص الفاضح والمخجل كما أسماه متابعي المقطع.

الشاب الذي أثار غضب الرواد والمتابعين ظهر في حفل للفنان عادل حسن وهو يتمايل ويرقص بطريقة أشبه برقيص العروس كما شبهها المتابعون .

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد زاد الفنان من حماس الشاب بترديده لأغنية (يا بلولة النار ولعت) وهو ما ذفع احدهم لكتابة تعليق قال فيه: (ليها حق النار تولع فينا والجو يسخن بسبب مثل هذه الأفعال المخجلة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين