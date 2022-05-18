شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تصعد المسرح وتمنح فنان معروف (قبلة) ساخنة ومتابعون: (كل السبب عدم الوليان وذهاب الكيزان)





فجرت فتاة سودانية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في لقطة أثارت ضجة وجدلاً غير مسبوق.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد صعدت الفتاة لأعلى المسرح الذي كان يغني فيه الفنان الشاب أحمد الشبح وهو يردد أغنيته الشهيرة (شلع البرق) وقامت بتقبيله على خده وفقاً لما ذكرت بعض الصفحات الناقلة للمقطع.



المقطع المثير للجدل صاحبته مئات التعليقات الغاضبة والتي أتهم فيها المعلقين السلطات بالتراخي وعدم حسم مثل هذه المشاهدة المخجلة.

وكتب أحدهم معلقاً على المقطع الأكثر مشاهدة وتداول: (كل السبب عدم الوليان الطلقو بناتهم في الحفلات والسبب الثاني هو ذهاب الكيزان الذين كانوا قادرين على حسم وردع مثل هذه التصرفات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين