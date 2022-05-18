شاهد بالفيديو.. مشهد مؤثر لطالبات يستقبلن زميلتهن العائدة بعد التعافي من السرطان وإعلامي يهديها (لابتوب وهاتف نقال)





وثق مقطع فيديو مشهداً مؤثراً، لحظة استقبال طالبات بمدارس الراسخون بمدينة ود مدني، لزميلتهن العائدة بعد التعافي من داء السرطان، أجج مشاعر رواد التواصل، وفق مانقلت (كوش نيوز).

وكتب الإعلامي الطيب عبدالماجد متأثراً بالحدث: هذا المشهد الباذخ لطالبات هذه المدرسة وهن يستقبلن رفيقتهن العائدة إلى الدراسة بعد التعافي من السرطان بالفخر والتصفيق، في مشهد مؤثر وعظيم يحمل الكثير من الدلالات والمعاني.

وأضاف “عبدالماجد”: من يعرف هذه الطالبة أرجو التواصل معي ويقول لها، أخوك الأكبر الطيب عبد الماجد مرسل ليك لاب توب وموبايل ومستلزمات دراسية كاملة هدية تعبيرية بسيطة أرجو قبولها بمناسبة الشفاء والعودة للدراسة وكلنا معك، وبلغوها السلام والتحية لزميلاتها النواضر.



وأردف: تقدمي يا قمر فالطريق أمامك سالك وانت بهذه العزيمة والإصرار تبعثين برسالة قوية وتقدمين محاضرة مجانية لكل مبتلي، أن تقدم وانتصر فالحياة فيها الكثير.

الخرطوم: (كوش نيوز)