شاهد بالفيديو.. امتعاض الفنانة “ندى القلعة” من النقطة واتجاه إلى إيقافها بشكل قاطع في حفلاتها





وثق مقطع فيديو لحظة امتعاض الفنانة الشهيرة “ندى القلعة” من أموال النقطة التي تُرمى عليها، وذكرت مصادر اتجاهها إلى إيقافها بشكل قاطع في حفلاتها.

وأظهر المقطع تبرم القلعة من إلقاء أحد الشباب مبلغ من المال عليها أثناء وصلة غنائية، وقد أشاحت وجهها دونها فيما بدأ عليها التضجر والغضب.



وذكر مصادر فنية بأن الفنانة ندى القلعة تتجه لإيقاف النقطة في حفلاتها بشكل قاطع، ومغادرة الحفل، أياً كان، في حال إقدام أحد الحضور على خطوة إلقاء النقطة عليها، وتضمين ذلك بالعقد.

الخرطوم: (كوش نيوز)