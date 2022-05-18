منوعات
بالفيديو.. مواطن يكشف عن فوائد الكوارع في الحصول على ” الكولاجين الطبيعي ” المفيد للشيخوخة وآلام المفاصل
كشف مواطن عن طريقة استخراج الكولاجين من الكوارع أو سيقان البقر الذي يتميز بفوائد صحية عديدة.
وقال المواطن أنه يتم طبخ هذه الكوارع من 3 إلى 5 ساعات، وبعد ذلك يتم تصفيته في قدر لفصل الكوارع عن المرقة، وبعد تبردته يوضع المرق في الفريزر حتى يصبح الزيت بالأعلى والكولاجين بالأسفل.
وأوضح أن الكولاجين مفيد للبشرة في علاج الشيخوخة وتجاعيد الوجه وآلام المفاصل وخشونة الركبتين وخاصة لكبار السن.
وأظهر الفيديو قيام المواطن بعملية الفصل، فيما وثق شكل الكولاجين بعد خروجه من الفريزر وفصل الدهن عنه، ثم قام بتعبئته في أكياس.
طريقة استخراج الكولاجين المفيد للمفاصل والركبة والبشرة.. فضلوه وطبقوه وانشروه #مقطع_دبي#الغزل_الاجتماعي_المطور #حفرالباطن_الان pic.twitter.com/YSLt0QkLvz
— فوائد صورة ومقطع (@mm36996) May 16, 2022
صحيفة الموصد