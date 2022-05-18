عضوٌ بلجنة السيادي يكشف أسباب إغلاق مشرحة بشائر





أكد عضو لجنة دفن الجثث المتراكمة بثلاجات المشارح والمستشفيات، المُشكّلة من قبل المجلس السيادي د. عصام بطران، أنّ كل الجثث الموجودة داخل مشرحة بشائر مجهولة الهوية.

وقال بطران في حوارٍ مع (الصيحة) يُنشر اليوم: “هذه الجثث أكثر من طاقة المشرحة الاستيعابية، ووصلت حَدّاً غير معقول، وكل يوم تستقبل مشرحة بشائر جثثاً جديدة ولهذا صدر قرار إغلاقها”.

وأكد أنّ إغلاق مشرحة بشائر سيمتد حتى يتّخذ النائب العام قراراً بتصفية الجثث الموجودة والمُتراكمة داخل المشرحة، ومن ثَمّ تبدأ المشرحة في استلام الجثث كالمُعتاد، وأقر بطران بوجود مشاكل إدارية كثيرة داخل المشرحة.

الخرطوم- عوضية سليمان

صحيفة الصيحة