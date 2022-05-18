تجمّع المهنيين السودانيين يكشف عن اجتماع لإبراهيم جابر مع عناصر النظام السابق لإلغاء قرار





يقول التجمّع إنّ في بيانه، إنّ الاتحاد العام لنقابات عمّال السودان، محلول بأمر ثورة ديسمبر وفقًا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

كشف تجمّع المهنيين السودانيين، عن معلوماتٍ مؤكّدة بشأن تحرّكات حثيثة يقوم بها النظام السابق، تهدف إلى إلغاء قرار حلّ الاتحاد العام لنقابات عمّال السودان.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأوضح التجمّع أنّ إبراهيم جابر، وعد أنصار للنظام السابق، بإصدار قرار قضائي من المحكمة العليا لشرعنة إلغاء قرار حل النقابات والاتحادات عبر ما يسمى بلجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وأضاف” هذه الخطوات تتضح في اجتماعاتهم المستمرّة مع جنرال الحرب، الانقلابي إبراهيم جابر، والذي وعدهم بإصدار قرار قضائي من المحكمة العليا”

وأعلن التجمّع عن تصديه لكلّ هذه الخطوات وبكافة الوسائل المجرّبة، دون تراجعٍ أو انهزامٍ.

ودعا في الوقت ذاته جماهير الحركة العمّالية وأصحاب العمل الوطنيين إلى الوحدة ضدّ قوى الردّة والصمود أمام الانتهاكات من تشريدٍ وفصلٍ ونقلٍ تعسُّفي.

باج نيوز