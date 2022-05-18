مطالبة باغلاق استيراد (البصات) وخروج شركات سفرية من السوق





طالب رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد أصحاب البصات السفرية أحمد الطريفي،الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والتموين باغلاق باب استيراد البصات السفرية فوراً. مبرراً ذلك بوجود (4) آلاف بص في البلاد العاملة منها (1200) بص و(1800) بص الأخرى معطلة وموزعة بورش الصيانة، بالتالي لا توجد حاجة لاستيراد البصات، وأشار إلى إنها توفر (700) مليون دولار سنوياً للخزينة العامة للدولة، كان يتم استهلاكها بصورة غير رشيدة، وأعتبر فتح باب استيراد البصات سبباً أساسياً وراء صعود سعر الصرف بالسوق بالموازي. وكشف العريفي في تصريح لـ”الحراك” عن خروج 40% من شركات البصات السفرية عن سوق العمل خلال العامين الماضيين، لقلة حركة السفر الداخلية،نتيجة تفاقم الاوضاع الاقتصادية وضعف دخل الفرد ورفع الدعم عن المحروقات.

وفي السياق طالب العريفي بتنفيذ قرار مزاولة البصات السفرية للعمل، مشيراً إلى أن الخطوة تؤدي إلى تمزيق (200) مليون دولار من فاتورة استيراد الوقود للدولة، علاوة على الحفاظ على سلامة الطرق القومية.كما دعا العريفي وزير النقل بإعادة ترميم الطرق القومية بشأن الحفاظ على عمر البصات وقال إن تأهيل الطرق يساعد في تمديد عمر البصات إلى (20) عاماً بدلاً عن (4) سنوات. وأتهم الدولة باهمال قطاع البصات والعمل على خلق ما سماه وسائل نقل متفلتة بمواقف السفر لجهة انها غير مسموح بها للعمل في نقل المواطنين عبر الطرق القومية بنص المواصفات والمقاييس.

صحيفة الحراك السياسي