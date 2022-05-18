صحة الخرطوم: (7) حالات اشتباه بالسحائي





كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن ظهور سبع حالات اشتباه بالسحائي. وأوضحت الوزارة أنه و بعد اخضاع الحالات للفحص ظهرت النتيجة سالبة مؤكدةً تحسبها لظهور حالات في الفترة المقبلة. ووصف مدير إدارة الطب العلاجي والوبائيات بالوزارة؛ محمد التيجاني بحسب ما اورده موقع (باج نيوز) الحالات بأنها مزعجة ومؤشر لازدياد حالات السحائي وضربات الشمس خاصة في وجود عوامل مساعدة، منها ارتفاع درجات الحرارة وقطوعات الكهرباء والغبار، فضلاً عن نوع السكن في ولاية الخرطوم المتمثل في السكن الرأسي والشقق المغلقة. وأشار إلى وضع الوزارة حزمة من التحوطات وتكثيف زيارات التقصي للمستشفيات. وأضاف: ”حتى الآن الوضع آمن و لا توجد اصابات مؤكدة”.

صحيفة الحراك السياسي