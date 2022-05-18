الأمة القومي : الآلية الثلاثية تدخلت في انشطة مخالفة





اتهم حزب الأمة القومي الآلية الثلاثية بالتدخل في قضايا ليست من ضمن التفويض الممنوح لها، من خلال طرحها الأخير والمتعلق بدعوة القوى السياسية ومدهم ببعض المعلومات عن تكوين الأجهزة الانتقالية، بجانب كيفية العلاقة بينهم والمكون العسكري، وقال الأمين العام للحزب، الواثق البرير لـ(الحراك) إن مطالبات الآلية بمثل هذه المعلومات هو ليس من مهامها، واضاف: مهمة الآلية تنحصر في التحضير للحوار بالتسيير والتسهيل إليه بين الفرقاء السودانيين بعيداً عن طرح أي اجندة أو حلول على القوى السياسية، كاشفاً عن خطة مشتركة بين حزب الأمة القومي وقوى الحرية والتغيير لكيفية التعاطي بايجابية مع الآلية الثلاثية، مشيراً إلى مقابلتهم للآلية وعكس رؤية حزب الأمة حول الأزمة.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي