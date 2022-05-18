مقاومة الخرطوم:”البلد ديّ حقتنا” و”الفورة مليون”





تقول تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم”يزعجهم أنّ العالم مبهور ببسالة الثوار، وأنّ الثورة مستمرة برغم القمع وكلّ الإنتهاكات”.

أعلنت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق، عن الخروج في مليونية التاسع عشر من مايو، مشيرةً إلى أنّه لا رجعة من العهد.

وأضافت”كلمتنا قلناها داوية ومسموعة البلد دي حقتنا لا رجعة من القول والفورة مليون”.

وتابعت” البينا عهد ووعد مع أخوانا القدّموا أرواحهم وأطرافهم”.

وأشارت إلى أنّ الفعل المقاوم الرافض للانقلاب مستمرُ بلا توقف من أجلّ تحقيق الحرية والسلام والعدالة، وبناء الديمقراطية الراسخة والمستدامة.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاج البرهان في الخامس والعشرين من مايو.

باج نيوز