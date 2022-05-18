الدقير يدفع بـ”طلبٍ” إلى السلطات في جنوب السودان





يقول الدقير إنّهم حريصون على علاقات مميزة مع جنوب السودان.

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، السلطات في جنوب السودان، إلى إنهاء احتجاز قادة الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، وصالح محمود وآمال الزين، وضمان سلامتهم.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الأربعاء.

وقال عمر الدقير إنّ انتهاك الحرية مرفوض في كلّ مكانٍ زمانٍ.

وأضاف” نحن حريصون على علاقات مميزة مع دولة جنوب السودان لمصلحة الشعب السوداني في الشمال والجنوب – تأسيساً على قيم الحرية والسلام والعدالة – وأن تكون كلٌ من دولتي الشمال والجنوب عاملاً مساعداً في دعم استقرار وازدهار الأخرى”.

والأربعاء، أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني حسن عثمان أن وفد الحزب سيصل إلى الخرطوم قادماً من جوبا .

باج نيوز