مناوي يعلّق على جريمة إغتيال “أندوكاي” ويصدر توجيهات





وصف حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، جريمة مقتل الفنان محمد يوسف “حمادة أندوكاي”، بأنه إغتيال أمة.

وقتل أندوكاي طعناً مساء الاثنين، عندما هاجم مجهولون منزله بحي الجبل في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وكتب مناوي في حسابه الشخصي على (تويتر) اليوم “فُجعنا بالنبأ الصاعق بموت الفنان المبدع حمادة أندوكاوي والذي مثل رمزاً وحمامة للسلام، إذ وظف إبداعه الخلاق داعماً ومنادياً للسلم والمحبة والتسامح”.

وأضاف “أوجه بضرورة الإسراع في التحريات المتعلقة بهذه الجريمة النكراء وإعمال القانون”.

صحيفة الصيحة