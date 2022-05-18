حميدتي يزود سفراء يتأهبون للمغادرة إلى محطات خارجية بـ(نصائح)





استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالقصر الجمهوري، اليوم، عدد من السفراء الذين تم ترشيحهم للعمل بسفارات السودان بالخارج.

وقال السفير عادل يوسف بانقا، المرشح لتولي رئاسة بعثة السودان بإيرلندا، إنابة عن السفراء، في تصريح صحفي، انهم استمعوا خلال اللقاء إلى نصائح وارشادات نائب رئيس مجلس السيادة، التي حثهم خلالها على مضاعفة الجهود لخدمة مصالح السودان الإقتصادية والسياسية والأمنية.

وأكد، عزم السفراء، على تعزيز وتطوير علاقات السودان الخارجية والعمل على تحقيق مصالحه وعكس إمكانياته الإقتصادية والتعريف بموارده الكبيرة وفرص الاستثمار الواعدة فيه، إلى جانب العمل على تطوير العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وقدم السفير عادل يوسف، الشكر لنائب رئيس مجلس السيادة، على اهتمامه بالعمل الخارجي ودعمه المستمر لقضايا وزارة الخارجية.

يذكر أن سفراء السودان المتجهين لمقار عملهم بالخارج هم:

السفير احمد خالد شرفي – دولة الإمارات العربية المتحدة، السفير خالد محمد فرح الفحل – جمهورية فرنسا، السفيرة رحمة صالح العبيد- جيبوتي، السفير احمد عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب – دولة قطر، السفير حسن حامد حسن – الاتحاد السويسري ومندوبا دائما للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير صلاح الدين الحاج محمد الكندو – سلطنة عمان، السفير صالح محمد احمد محمد صديق- جمهورية باكستان الإسلامية، السفير احمد ابراهيم احمد عوض السيد – جمهورية يوغندا، السفيرة مودة عمر حاج التوم محمد – المملكة المغربية، السفير عادل يوسف عمر بانقا- أيرلندا.

صحيفة الصيحة