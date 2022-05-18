جامعة النيلين تتلقى وعدًا من مجلس السيادة





وفق ما أشار المكتب الإعلامي لمجلس السيادة.

تلقت جامعة النيلين، وعدًا من مجلس السيادة الانتقالي، بتذليل العقبات التي تواجه مستشفى بشائر الجامعي.

والأربعاء، التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي عبدالباقي عبدالقادر، بالقصر الجمهوري، وفد جامعة النيلين برئاسة مدير الجامعة الهادي آدم.

وقال مدير جامعة النيلين، في تصريح صحفي، إنّ المستشفى يقع جنوب الخرطوم ويقدّم خدماته العلاجية لأكثر من 5 مليون مواطن، ويستقبل ألفَ مريضٍ يومياً ويحتوى على مراكز صحية للدرن والإيدز ومشرحة كبرى، بجانب أكبر حضانة للأطفال حديثي الولادة على مستوى السودان.

وأشار إلى أنّ المستشفى يعاني من مشكلات الصرف الصحي وعدم وجود خط ساخن للكهرباء ، فضلاً عن بعض النواقص الأخرى.

وأضاف” عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر، وعد بتذليل الكثير من العقبات التي تواجه عمل المستشفى، وذلك في إطار تهيئة البيئة الصحية والطبية لخدمة مواطني جنوب الخرطوم”.

باج نيوز