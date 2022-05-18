التجمّع الاتحادي ينادي بمحاسبة مرتكبي جريمة”أبو نعامة”





وفق تعميمٍ صحفي، أطّلع عليه”باج نيوز”، ينادي بضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة النكراء.

أدان التجمّع الاتحادي، اعتداء السلطات على مواطني منطقة أبو نعامة بمحلية أبو حجار بولاية سنار عقب ممارستهم لحقهم الطبيعي في الاعتراض على نهب حقوقهم.

جاء ذلك وفق تصريحٍ صحفي، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”، ممهور بتوقيع نائب رئيس الهيئة الإعلامية جمال حسين.

وأشار التجمّع إلى أنّ مشروع كناف أبو نعامة الحكومي هو أحد الأصول المستردة سابقًا بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لصالح المواطن.

وأضاف” اعتدت قوات السلطات الإنقلابية صباح اليوم 18 مايو 2022 على مواطني منطقة أبو نعامة بمحلية أبو حجار بولاية سنار عقب ممارستهم لحقهم الطبيعي في الاعتراض على نهب حقوقهم بواسطة السلطة الانقلابية والمحسوبين عليها سقط على إثر هذا الهجوم عدد من الشهداء والمصابين”.

وأردف” ندين هذه الجريمة النكراء وننادي بضرورة محاسبة مرتكبيها في حق المدنيين العزل، ونؤكّد على حقهم الكامل في الاستفادة من مشاريعهم القومية التي تمّ نهبها سابقًا بواسطة الخصخصة والتلاعب لصالح أنصار نظام الجبهة الإسلامية المباد وحلفاءه”.

وأتم” يتّضح جليًا توجه السلطة الانقلابية بممارساتها المضادة لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسباتها وتواطؤها مع فلول نظام الجبهة الإسلامية، وهاهي تعيد للمحسوبين على النظام المجرم ما نهبوه من أموال وأصول”.

باج نيوز