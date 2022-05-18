شاهد بالفيديو.. الفتاة “طالبة الزواج” بشارع عام بالخرطوم تكشف تفاصيل جديدة حول قضيتها





كشفت الفتاة السودانية “طالبة الزواج” بإحدى إشارات المرور بالخرطوم، تفاصيل جديدة حول قضيتها، موضحة أن الهدف من إعلان رغبتها في طلب عريس القصد منها (السترة ما أكتر من كدة).

وأضافت في مقطع فيديو أن قصتها اخذت منحى آخر للأسف بوسائل التواصل الاجتماعي، وتم الترويج عن استلامها لهدايا وغرفة نوم، مؤكدة بأنها (لم تستلم أي حاجة من الحاجات دي).



وحول ماراج عن زواجها بمغترب بدولة الإمارات نفت نفياً قاطعاً هذا الخبر، مؤكدة بأنها لم يأتيها حتى الآن أي عريس.

الخرطوم: (كوش نيوز)