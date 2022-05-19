شاهد بالفيديو.. برنسيسة الشاشة السودانية ريان الظاهر تغني للجابري وتظهر موهبة جديدة





نشرت نجمة قناة النيل الأزرق ومراسلة قناة العربية بالخرطوم المذيعة ريان الظاهر مقاطع فيديو صغيرة لها وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كشفت المذيعة التي تلقب بالبرنسيسة عن موهبة جديدة تضاف لموهبتها الكبيرة في تقديم البرامج وإدارة الحوارات.

ريان ظهرت خلال المقطعين وهي تغني وتردد خلف الفنان الكبير الراحل أحمد الجابري أشهر أغنياته (هات يا زمن) وهي من كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحيم.



وكتبت نجمة قناة النيل الأزرق على المقاطع التي نشرتها ووجدت تفاعلاً منقطع النظير (الجابري يتلاعب بالمزاج جواي فنان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين