شاهد بالفيديو.. مواطن أفغاني يردم الفنانة عشة الجبل يقلد طريقة رقصها ويشيد بايمان الشريف (ايمان فنانة مؤدبة وعشة الجبل…)





أجرت مذيعة إحدى القنوات التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استطلاع مع مواطن أفغاني للحديث عن الفن السوداني.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كشف الأفغاني خلال حديثه الذي تداولته منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن معرفته ببعض الفنانات السودانيات.

وذكر أنه يعرف الفنانة عشة الجبل التي وصفها بأنها خارج حدود الأدب بينما وصف الفنانة إيمان الشريف بالمؤدبة واعترف بتصريحاته القوية قائلاً (أنا قلتو وشفت وشاهد).

كما قام بتقليد الفنانة عشة الجبل في طريقة رقصها وقال (تفعل هكذا أمام الجماهير) لكنه عاد وأكد أن الشعوب تريد هذا.

وسجل المواطن الأفغاني إشادة خاصة بالفنانة ملاذ غازي حيث ذكر أنها تغني وهي مرتاحة عكس بعض الفنانين, ونحن الأجانب نريد أن نسمع الغناء المرتاح لنفهم ماذا يقول الفنان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين