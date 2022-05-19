لماذا كتبت هذه الفتاة في قروب نسائي: هاتو لي البرهان!





دخلت فتاة سودانية في جدال عنيف على إحدى المجموعات النسائية في شبكات التواصل الاجتماعي مع بقية الأعضاء، وسط إصرار كل طرف على موقفه.

وتعود التفاصيل بحسب رصد “كوش نيوز” إلى طرح موضوع للنقاش داخل المجموعة عن مدى استعداد الشاب السوداني وجديته في الارتباط وتأسيس أسرة في ظل التحديات الحالية، حيث جاءت معظم التعليقات والتفاعلات بواسطة أعضاء المجموعة بأن هنالك عزوف تام من الشباب عن الزواج أو الارتباط المؤدي للزواج، وبررن ذلك بأن معظم الشباب بات ينظر للفتاة بأنها مجرد تسلية وقضاء وقت، وأن الشاب يقضي زمنه في أشياء غير مفيدة له في حاضره أو مستقبله، ولا يبذل جهداً في العمل أو حتى البحث عنه ليتحمل المسؤولية، وزادت أخريات بأن كثير من الشباب غير ملتزم لا أخلاقياً ولا دينياً.

لكن عضو المجموعة “ن.أ” خالفت هذه الآراء والتعليقات وقالت بأن الشاب السوداني ملتزم ويمثل ثروة قومية يجب المحافظة عليها، وأن الجميع قرأ وشاهد من قبل كيف أن هنالك فتيات من دول عربية يتمنين ويطلبن الزواج من شباب السودان. وأضافت عضو المجموعة بأن الظروف قد تؤثر على الشاب السوداني لكن لا تغيّر من معدنه الأصيل.

وعندما ردت عليها بقية الأعضاء بأن حديثها غير منطقي أجابت: “هاتو لي البرهان” إذا كانت صالات الأفراح مشغولة باستمرار، وكل يوم بنسمع الزغاريد في بيت، وكل جمعة نسمع في عقد في مسجد، وحتى هنا في مجموعتنا دي بنبارك لزميلاتنا كل فترة بمناسبة الخطوبة أو العقد والزواج، وكرّرت قائلة: “دا برهاني إنتو وين البرهان حقكم؟ هاتو لي البرهان” عشان اقتنع بكلامكم.

وتشتهر المجموعات النسائية السودانية على شبكات التواصل الاجتماعي بكثرة المشاركات والتفاعل، وبحدة الجدال وجرأة الطرح حول مختلف المواضيع المجتمعية التي يتم نقاشها.

الخرطوم (كوش نيوز)