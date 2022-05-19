شاهد بالصور.. شبيهة الفنانة السودانية هدى عربي تخطف الأضواء وتسحب البساط من شبيهتها ومتابعون (تقريباً دي النسخة الأصلية)





نشرت صفحة بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لحسناء مغربية الجنسية قيل أنها شبيهة الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد خطفت الحسناء المغربية الأضواء وسحبت البساط من شبيهتها الفنانة السودانية وذلك بعد ساعات من نشر صورتها.

رواد ومتابعي الصفحة أكثروا من الغزل في الفتاة المغربية بينما أطلق بعض المعلقين تعليقاتهم الساخرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (تقريباً الفي الصورة دي النسخة الأصلية).

وكتب ساخر آخر بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين: (هم عندهم هدى ونحنا عندا عربي عشان كدة ما تلخبطو الكيمان يا جماعة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين